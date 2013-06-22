Fenerbahçe'den 5.5 saatlik savunma

Beşiktaş'tan sonra bugün de Fenerbahçe, UEFA Disiplin Kurulu'nun karşısına çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet 5.5 saat savunma yaptı. Karar, Pazartesi ya da Salı günü açıklanacak.

Beşiktaş'tan sonra bugün de Fenerbahçe, UEFA Disiplin Kurulu'nun karşısına çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet 5.5 saat savunma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığındaki heyetin UEFA Denetim ve Disiplin Komitesi'ndeki savunması sona erdi.

Toplantıda Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun avukatlarıyla birlikte hazır bulunurken, Ali Yıldırım ve Cemil Turan ise avukatları tarafından temsil adildi.

Toplantıda, UEFA Disiplin Müfettişi Miguel Lietard Fernandez Palacios'un yanı sıra Avusturyalı, İsviçreli ve Macar komite üyelerinin yer aldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde başlayan toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Tolga Aytöre, kararın Pazartesi ya da Salı günü açıklanacağını söyledi.

Bu arada çok sayıda sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA Merkezi'ne akın etti.

İsviçre'nin yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'daki taraftarlar, küçük gruplar halinde UEFA'nın merkez binası önünde buluşurken, İstanbul'dan ise çok sayıda taraftar geldi.

İstanbul'dan uçakla gelen taraftarlar, 4 otobüsü doldurarak Cenevre'den Nyon'a ulaştı. Sırtlarına taşıdıkları çantalara sarı lacivert balon asan taraftarlar, hem UEFA'yı protesto ederken, hem de açtıkları çeşitli pankart ve dövizlerin yanı sıra yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yöneticilere destek verdi.

Taraftarlar, "UEFA ver bakalım kararlarını, ezdirmeyin Sarı Kanarya'yı" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe'yi desteklemeye yaklaşık 500 taraftar gelirken, taraftarların arasında Gaziantepspor'un eski başkanı Celal Doğan da yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar özellikle hem Fransızca hem de İngilizce olarak yazdıkları dövizlerde, "25 milyon Fenerbahçeli taraftar olarak UEFA sana sesleniyoruz: Fenerbahçe adalet istiyor" ifadesi yer aldı. Sarı lacivertli taraftarlar, her kulüpten daha da masum olduklarını, en azından her kulüp kadar temiz olduklarını dile getirdi. Kesinlikle bu suçlamaları kabul etmediklerini dile getiren taraftarlar, bu duruşmaların olumlu bir şekilde sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

Karar haftaya açıklanacak

UEFA'nın konuyla ilgili kararını ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Kulüp ceza alırsa, tahkim süreci başlayacak.

Tahkim Kurulu'nun ise itirazları inceledikten sonra en geç 15 Temmuz'a kadar nihai bir sonuca varabileceği belirtiliyor.

Bu aşamadan sonra da Fenerbahçe'nin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.

Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.