Fenerbahçe’den UEFA’da kritik savunma

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, savunma yapmak üzere UEFA Genel Merkezi'ne gitti.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığındaki heyet, UEFA Denetim ve Disiplin Komitesi'nde savunmalarını yapmak üzere UEFA Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun avukatlarıyla birlikte hazır bulunacağı duruşmaya, Ali Yıldırım ve Cemil Turan katılmayacak, avukatları aracılığıyla temsil edilecekler.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen duruşmalı toplantının akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtiliyor.

UEFA'nın konuyla ilgili kararını ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Kulüp ceza alırsa, tahkim süreci başlayacak. Tahkim Kurulu'nun ise itirazları inceledikten sonra en geç 15 Temmuz'a kadar nihai bir sonuca varabileceği belirtiliyor.

Bu aşamadan sonra da Fenerbahçe'nin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.

Diğer taraftan, Fenerbahçeli taraftarlar destek amacıyla küçük gruplar halinde UEFA Genel Merkezi önüne geldi.