-Fenerbahçe'den "sessiz" açılış İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de seyircisiz maçta Orduspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibini yenerek sezona 3 puanla başlamak istiyor. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yaptığı maçta taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler, kendi evinde taraftarından yoksun mücadele edecek. Süper Lig'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, Orduspor karşısında alacağı galibiyetle kaldığı yerden devam etmek istiyor. -Sakatlıklar can sıkıyor- Fenerbahçe'de Orduspor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan ve Avusturya maçları sürecinde sakatlanan Emre, Gökhan Gönül ve Serdar Kesimal'a, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Orhan Şam da eklenmişti. Sezonun ilk maçı öncesi yaşanan bu sakatlıklar, Orduspor mücadelesi öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu. -Muhtemel 11- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sakatlıkları bulunan futbolcuların yokluğunda Orduspor maçında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şöyle: Volkan Demirel, Bekir, Yobo, Bilica, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian, Selçuk, Dia, Alex, Semih -Taraftar takımı yalnız bırakmayacak- Sezonun ilk maçında sarı-lacivertli ekibe stat içinde destek veremeyecek Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi yapacakları organizasyonlarla takıma moral verecek. Takımın stada hareketinden önce Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanmayı planlayan taraftarlar sarı-lacivertlilere coşkulu bir uğurlama yapacak. Stada kadar konvoy yaparak takıma eşlik edecek taraftarlar, stat dışından takıma destek verecek. Bu arada, internet ortamında taraftarlardan, maçtan sonra Fenerbahçe'nin rejenerasyon çalışmasını statta yapması ve kapıların açılarak taraftarın tribünlere alınması önerileri yapıldı. -19. kez karşılaşacaklar- Ligde 25 yıl sonra karşılaşacak iki takım arasında geride kalan 18 maçtan 11'ini Fenerbahçe, 3'ünü Orduspor kazanırken, taraflar 4 maçta da eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 23 golüne, Orduspor 8 golle yanıt verdi. İki takım ligde en son Orduspor'un ligden düştüğü 1985-86 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. -10. seyircisiz maç- Fenerbahçe, sahasında 10. kez seyircisiz maça çıkacak. Bundan önce Kadıköy'de çıktığı 9 seyircisiz maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, geçen sezonla aynı kaderi yaşayarak sezona sahasında seyircisiz iki maçla giriş yapacak. Geçen sezon da cezası nedeniyle sahasındaki ilk iki maçı seyircisiz oynayan sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon bu cezayla karşı karşıya kaldı. Geçen sezonun 3. haftasında Kadıköy'deki Manisaspor maçını seyircisinden yoksun oynayan Fenerbahçe, bu sezon da 3. haftada evindeki Manisaspor maçına seyircisinden yoksun çıkacak. -Kadıköy'de yenilgiyi unuttu- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligde son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilerek alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 23 lig mücadelesinde 19 galibiyet 4 de beraberlik aldı. -Açılış karnesi- Sezona kendi evinde, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz ''Merhaba'' diyecek sarı-lacivertliler, lig tarihinde 37 kez ilk hafta maçlarını İstanbul'da yaptı. ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda 28 galibiyet, 4 yenilgi, 5 de beraberlik aldı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son açılış maçında geçen sezon Medical Park Antalyaspor'u yine seyircisiz oynanan müsabakada 4-0 mağlup etti. Son şampiyon Fenerbahçe ile ligin yeni takımlarından Orduspor, lig tarihinde yarın 19. kez birbirlerine rakip olacak.