Fenerbahçe'den 15 sayı geriye düştüğü maçta muhteşem geri dönüş

Euroleague’in 20. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. THY Euroleague'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatsaray Odeabank'ın mücadelesinde ev sahibi ekip üçüncü çeyrekte 15 sayı geriye düşmesine rağmen sahadan 85-80 galip ayrılmasını bildi.

15 sayıdan müthiş geri dönüş

Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya konuk ekip yüksek yüzdeli atışlarla başladı. Kaptan Sinan Güler’in 4/4 şut isabetiyle maça başlarken, hücumda topu oldukça başarılı dolaştıran Galatasaray Odeabank, 9 asist ürettiği ilk çeyreği 19-27 önde kapattı.

Fenerbahçe ikinci çeyreğe Ahmet Düveroğlu’nun sayılarıyla başladı. Genç pivot, Galatasaray Odebank potasına kısa süre içerisinde 6 sayı yolladı. Sarı kırmızılılarda Ahmet’in sayılarına cevap veren isim Blake Schilb oldu. ABD’li forvetin önderliğinde hücumda topu ustaca paylaşmaya devam eden sarı kırmızılılar çeyreğin bitimine 5 dakika kala farkı 13’e kadar çıkarınca Obradovic mola aldı. Konuk ekip mola dönüşünde Vladimir Micov’un sayılarıyla aradaki farkı koruyarak ilk yarıyı 54-41 önde kapattı. Galatasaray Odebank’ta ilk yarıya damga vuran isim 12 sayı ve 6 asistle oynayan Blake Schilb oldu.

İkinci yarının başında savunmada vidaları sıkan Fenerbahçe, Bobby Dixon ve Kostas Sloukas’ın direksiyona geçmesiyle farkı eritmeye başladı. Jan Vesely’nin boyalı alandaki skorer oyunuyla 5 dakika içerisinde farkı 6’ya kadar indiren sarı lacivertliler, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 12 sayı izni verdi ve son 10 dakikaya Galatasaray Odeabank 66-64 önde girdi.

Galatasaray Odeabank son çeyreğe Jon Diebler’ın sayılarıyla başladı. Farkı tekrar açmaya çalışan rakibine izin vermeyen Fenerbahçe, bitime 5 dakika kala Gigi Datome’nin turnikesiyle skoru 73-73’e getirdi. Konuk ekip bitime 50 saniye kala Vladimir Micov’un serbest atışlarıyla 80-79 öne geçti ancak Fenerbahçe'de Bobby Dixon sahneye çıktı ve üç sayı çizgisinden isabeti bularak Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi. Yakaladığı avantajı geri vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 85-80 galip ayrıldı.

Vesely'nin gecesi

Sarı lacivertilerde MVP seçilen Jan Vesely maça damgasını vurdu. Çek pivot karşılaşmayı 20 sayı ve 7 ribauntla tamamladı. Bobby Dixon 17 sayı ile skora katkı verirken, Gigi Datome'nin 14 sayı ve 6 asistlik performansı kayde değerdi.

Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb 21 sayı ve 7 asistle oynamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe bu zaferle Euroleague'deki galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Galatasaray Odeabank ise 14. mağlubiyetini aldı.