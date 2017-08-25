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Spor

Fenerbahçe'de yükselen değerler; Neustadter ve Alper

Valbuena kalitesini gösterirken, Dirar son maçlarda soru işareti bıraktı Gözden düşenler; Van Persie, Hasan Ali, Ozan ve Volkan Uğur DEMİRKIRDI-İstanbul,(DHA) Fenerbahçe'nin kötü gidişine rağmen bu dönemde takımı sırtlamaya çalışan isimler ortaya çıktı

25 Ağustos 2017 13:12

Valbuena kalitesini gösterirken, Dirar son maçlarda soru işareti bıraktı

Gözden düşenler; Van Persie, Hasan Ali, Ozan ve Volkan

Uğur DEMİRKIRDI-İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe\'nin kötü gidişine rağmen bu dönemde takımı sırtlamaya çalışan isimler ortaya çıktı. Başarısız sonuçlara rağmen takıma katkı yapan isimlerin başında Roman Neustadter, Alper Potuk ve Valbuena geliyor.
EN GOLCÜLER NEUSTADTER VE ALPER
Avrupa Ligi elemelerinde oynanan 4 maç ve ligde oynanan 2 maçta en skorer isimler Alper ve Neustadter oldu. 6 maçta Alper 2 gol, görev aldığı 5 maçta Neustadter 2 gol kaydetti. 
NEUSTADTER TAKIMI 2 KEZ ÖNE GEÇİRDİ
Rus oyuncu Graz deplasmanında skoru 2-1 Fenerbahçe lehine getiren golü kaydederken, Vardar karşısında da takımını 1-0 öne geçirdi ama sarı-lacivertliler bu üstünlüğü koruyamadı.
Alper Potuk ise 10 numara oyuncu eksikliğinde bu role soyundu, performansı ve attığı 2 golle dikkat çekti.
Valbuena ise 1 gol ve 3 asist ile oynadı ve kalitesini gösterdi.
AYAKTA DURMAYA ÇALIŞANLAR
Fenerbahçe\'de ayakta durmaya çalışan isimler ise Mehmet Topal, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı. 
Bugüne kadar takımı için canını verecek kadar bağlı olan, 5 yılda her türlü sakatlığı yaşayan, iğnelerle oynayan, boynunun üstüne düşen, sarı-lacivertli forma için ölümden dönen Mehmet Topal yaşadığı talihsiz gole rağmen hemen toparlandı ve rövanşa kaptan olarak sahaya çıktı. Topal, tecrübesiyle Trabzon ve Vardar maçında elinden geleni yaparken, Skrtel ve İsmail Köybaşı da ayakta kalan isimlerdendi. Aatıf da görev aldığı süre içinde katkı sağlamaya çalıştı.
GÖZDEN DÜŞENLER
Gözden düşenler; Van Persie, Hasan Ali, Ozan ve Volkan. Bu isimler taraftarların da ıslıkladığı oyuncular oldu. Dirar ise ilk maçlarda beğenilirken son maçlarda ayağında fazla top tutmasıyla soru işareti bıraktı.

(FOTOĞRAFLI)

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