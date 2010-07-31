-FENERBAHÇE'DE YOUNG BOYS MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında sarı-lacivertli oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü dar alanda çift kale maç oynarken, diğer grup ise kondisyoner Alper Aşçı ile dayanıklılık çalışması yaptı. Grupların dönüşümlü gerçekleştirdiği bu çalışmalarla Fenerbahçe antrenmanı sona erdi. Fenerbahçe'nin antrenmanına sakatlıkları süren İlhan Eker, Mehmet Topuz, Volkan Demirel ve Uğur Boral katılmadı. Bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü bildirildi. Futbolculardan Güiza ve Caner ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde sahada ve salonda yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamlarken, Lugano, çift kale ve top kapma dışındaki çalışmalarda yer aldı. Fenerbahçe, Young Boys maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.