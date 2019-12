-FENERBAHÇE'DE YOUNG BOYS MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda 28 Temmuzda İsviçre'nin Young Boys takımıyla daplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular, koordinasyon, pas, hücum ve savunma organizasyonlarının yer aldığı şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Teknik direktör Kocaman, çift kale maç sırasında sürekli saha içine girerek futbolcularına uyarılarda bulundu. Kocaman, taktik çalışmada as takımın savunmasını Gökhan Gönül, Bilica, İlhan ve Andre Santos'tan oluştururken orta alanda Kazım, Cristian, Emre ve Stoch yer aldı. Kocaman, bu çalışmada as takımda forvet hattı oluşturmadı. -KUVVET ÇALIŞMALARI- Üst sahada koordinasyon ile başlayan antrenmana, salonda kuvvet çalışmaları yapan futbolcular geç katıldı. Sezon başında yapılan Cybex testinin verileri çerçevesinde oluşturulan ikinci grupta yer alan Alex, Gökay, Okan, Berk, Hasan, Gökhan Ünal, Bekir, Gökhan Gönül, Semih ve Önder, salondaki çalışmaların ardından antrenmana dahil oldu. Tedavileri süren Güiza ve Mehmet Topuz çalışmada yer almazken Uğur, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Özer de bir süre takımla birlikte antrenman yaptı. Bu arada çift kale maçın son saniyelerinde yeni transfer Dia'nın sağ üst adalesinde sorun yaşadığı görüldü. Fenerbahçe, Young Boys maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.