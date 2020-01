Fenerbahçe'de yeni transferler imza attı

Vincent Janssen: \'\'Güzel bir kulüpte forma giyiyorum\'\'

İSTANBUL

Fenerbahçe\'nin yeni transferlerinden Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas, düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde gerçekleşen imza törenine futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban katıldı.

VINCENT JANSSEN: \'\'GÜZEL BİR KULÜPTE FORMA GİYİYORUM\'\'

Törende açıklamalarda bulunan Vincent Janssen, Fenerbahçe\'ye geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, \'\'Benim için güzel bir fırsat oldu. Güzel bir kulüpte forma giyiyorum. Geldiğim andan itibaren hazır durumdayım. Gol atma fırsatı buldum ve hedefler doğrultusunda ilerliyoruz\'\' dedi.

Fenerbahçe\'ye gelmeden önce fikir aldığını ifade eden Janssen, \'\'Herkes olumlu konuştu. Kulüp içindeki insanlarla konuştuğum andan beri de yüzde yüz doğru bir karar verdiğimi anladım\'\' diye konuştu.

\'\'MUTLAKA BURADA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM\'\'

Kariyerinde henüz bir kupa kazanmadığını hatırlatan Janssen, şöyle konuştu: \'\'23 yaşındayım önümde uzun yıllar var. Mutlaka burada kupa kazanmak istiyorum. Ben ve takım arkadaşlarım buna hazırız. Zor olacak ama buna hazırız ve bunu göstermek istiyoruz.\'\'

\'\'HAKEM KARARLARININ BANA GÖRE ANLAMI YOK\'\'

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Janssen, \'\'Çok fazla anlamı yok bana göre hakem kararlarının. Hakemler saha içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Herkes saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyor\'\' şeklinde konuştu.

LUİS NETO: \'\'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBÜN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM\'\'

Fenerbahçe\'ye geldiği için kendini son derece iyi hissettiğini söyleyen Luis Neto, \'\'Çok büyük bir kulübün parçası olduğum için mutluyum. Antrenman açısından baktığınız da çok büyük bir kulüpte olduğumu anlıyorum soyunma odasında çok iyi atmosfer var \'\' dedi.

\'\'HER ZAMAN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞAN BİRİYİM\'\'

Ayaklarını kullanmayı seven bir futbolcu olduğunu ifade eden Neto, \'\'Küçükken orta saha oynuyordum. Çocuk yaşlarda futbol oynarken uzun boyluydum. Hocam beni stoperde denedi. Sonra tutku ile bağlandığım bir pozisyon oldu. Ben her zaman kendimi geliştirmeye çalışan biriyim. Bundan sonra da aynı durum geçerli olacak\'\' diye konuştu.

\'\'BEŞİKTAŞ MAÇINI ADİL BİR ŞEKİLDE KAZANDIK\'\'

Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşan Neto, bu tarz karşılaşmaların ardından doğru ve yanlış kararlar olabileceğini söyleyen Neto, \'\'Tansiyonu yüksek bir atmosferi geride bıraktık . Biz o akşam adil bir şekilde kazandık. Hakemlere bağlamayalım. Kırmızı artı gördüğümde üzüntü yaşadım ama o faulü de yapmaya mecburdum. Kırmızı kartı görsem bile 1 golü önledim\'\' dedi. Bu düşünce ile hareket ettim. Kırmızı kart gördüğüm an her şeyin eşitlendiği bir andı. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. Fernandao benim yanıma geldi ve kafamı kaldırdı\'\' şeklinde konuştu.

ELJİF ELMAS: \'\'UZUN YILLAR BURADA KALMAK VE ÇOK İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUM\'\'

Fenerbahçe\'de yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Eljif Elmas, \'\'Önemli bir aileye geldiğim için mutluyum. Fenerbahçe çok büyük ve benim için önemli bir kulüp. Gelecekte uzun yıllar burada kalırım ve çok iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah böyle bir takımla şampiyon oluruz\'\' dedi.

\'\'OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIM BENİM İÇİN BİR PROBLEM YOK\'\'

Sarı-lacivertli ekiple Ocak ayından itibaren karşılaşmalara çıkacağının sorulması üzerine Eljif Elmas, \'\'Ocak ayında başlayacağım benim için bir problem yok\" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile gelmeden önce telefonla konuştuklarını dile getiren Eljif Elmas, Kocaman\'ın kendisine her şeyin iyi olacağını söylediğini ve geldiğini söyledi.

\'\'İDOLÜM RONALDİNHO, İNŞALLAH ONUN GİBİ OLURUM\'\'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Antic\'in iyi bir arkadaşı olduğunu ifade eden Eljif Elmas, \'\'Antic ile pastanede görüştük ve konuştuk. Her şeyin en iyisini söyledi. Ben önceden de biliyordum Fenerbahçe\'nin Türkiye\'nin en iyisi olduğunu. Obradovic de çok iyi bir hoca. Geçen sene şampiyon olduk. İdolüm Ronaldinho, inşallah onun gibi olurum\'\' dedi.

