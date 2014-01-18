Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak?

Şike davasında yerel mahkemenin Aziz Yıldırım'a verdiği cezanın Yargıtayca onanmasının ardından Fenerbahçe’de en merak edilen konu başkanlık koltuğuna kimin oturacağı oldu. Başkanlığı düşecek olan Aziz Yıldırım’ın yerine gelecek isim için en güçlü adayın eski asbaşkan Ali Koç olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe'yi yeni seçime kadar ise Kulüp Başkanvekili Abdullah Kiğılı yönetecek.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de gözler, Yargıtay 5. Dairesi’nin hakkındaki cezaları onamasından sonra başkanlık kabiliyeti kalmayan Aziz Yıldırım’ın yerine kimin geleceğine çevrildi. Kulüpten sızan ilk bilgilere göre, Mehmet Ali Aydınlar’a fark attığı seçimden evvel Aziz Yıldırım, bu konuda eski asbaşkanı Ali Koç’la bir görüşme yaptı. Yıldırım, Koç’a, “Yargıtay şike kararını onarsa, ben başkanlık yapamam. Bu durumda kulübün sahipsiz kalmaması için senin başkan olmanı istiyorum” şeklinde ricada bulundu.

Ali Koç'un prensipte bu teklife olumlu yaklaştığı ve son seçimde Aziz Yıldırım’a açık destek verdiği biliniyor. 45 gün sonra yapılacak seçime kadar kulübü başkanvekili Abdullah Kiğılı yönetecek. Seçimde de Ali Koç’un başkan olmasına Yıldırım’ın yakın çevresi kesin gözüyle bakıyor.

Son seçim öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Koç, Fenerbahçe’nin şike yapmadığını savunmuş ve "aday olmayacağım ama rengimiz belli” diyerek iki dönem birlikte çalıştığı Aziz Yıldırım’a destek vermişti.