Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve

Aatif Chahechouhe'nun affedilmesinin ardından, affedilmesi beklenen Volkan Demirel'in durumu da belli oldu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kadro dışı bırakılan isimlerden olan kaleci Volkan Demirel için de bugün af kararı çıktı. Tecrübeli kaleci, böylece Sarı-lacivertli takımın Antalya'da yapacağı devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edilecek.

Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının da devam ettiği bildirilirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da Demirel'den takım içindeki ağırlığını sürdürmesini istediği aktarıldı.

Volkan Demirel'den açıklama

Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Demirel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim.

"Bilgilerinize sunarım."

Ozan Tufan'ın durumu belirsiz

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın ise durumu hala belirsiz. Henüz af çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun durumu transfer dönemindeki gelişmelere göre şekillenecek.