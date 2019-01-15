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Spor

Fenerbahçe'de Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

15 Ocak 2019 17:11

İSTANBUL,(DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11:00\'de başladı. Salonda yapılan denge egzersizlerinin ardından sahaya geçen oyuncular, 3 gruba ayrıldı. 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, tam sahada 2 grubun dönüşümlü olarak gerçekleştirdiği hücum ve defans organizasyonları ile de tamamlandı. 
Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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