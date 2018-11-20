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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

20 Kasım 2018 19:31

İSTANBUL,(DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapıldı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları çalıştı. Yine dar alanda gerçekleştirilen hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)

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