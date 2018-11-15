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Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

15 Kasım 2018 17:43

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor\'un konuğu olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00\'de başladı. Sarı-Lacivertli futbolcular salonda kuvvet ve core çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada milli takımda görev alan oyuncular yer almadı. 
Öte yandan yardımcı antrenör Chris van der Weerden\'in 46\'ncı yaş günü teknik heyet ve futbolcular tarafından pasta kesilerek kutlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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