Fenerbahçe'de tek teselli Şampiyonlar Ligi

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında dün Atiker Konyaspor\'u 3-2 yenen ve ligi 75 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray\'ın ardından 2\'nci sıraya yerleşen Fenerbahçe\'de tek tesilli Şampiyonlar Ligi.

Süper Lig\'in tamamlanmasının ardından Türkiye\'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların hangi ön eleme maçlarını oynayacakları da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak. İlk etapta 3\'üncü ön eleme turu oynacak olan Fenerbahçe, seri başı olmayan takımlar torbasında 23 Temmuz\'da çekilecek kurada yer alacak. 3\'üncü ön eleme turuda ilk maçlar 7-8 Ağustos\'ta, ikinci maçlar ise 14-15 Ağustos\'ta oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi durumunda Play-Off\'a yükselecek.

Fenerbahçe\'nin 3\'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde: \"Benfica (Portekiz), Basel (İsviçre), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ajax (Hollanda)\"

4\'ÜNCÜ SEZONU KUPASIZ TAMAMLADI

Spor Toto Süper Lig\'de 27\'nci haftadan itibaren oynadığı mücadelelerden üstünlakle ayrılan Fenerbahçe, 8\'de 8 yapmasına rağmen ikincilikle yetindi. Başkan Aziz Yıldırım döneminin en uzun şampiyonsuzluk serisini yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig\'de en son 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 4\'üncü sezonunu da kupasız kapatarak 19 şampiyonlukta kaldı.

TRİBÜNLER TEPKİLİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçında şampiyonluk ihtimali olmasına rağmen Ülker Stadı\'ndaki maça ilgi göstermedi. Bu sezon iç saha maçlarında takıma gerekli desteği vermeyen sarı-lacivertli taraftarlar Konyaspor maçında da tribünleri tamamen doldurmadı. Statta boşluklar görülürken, mücadeleye gelen taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım, yönetim ve teknik direktör Kocaman\'a tepki gösterdi. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesi, esnası ve sonrasında Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundular.

KOCAMAN KARARINI BİR KAÇ GÜNE NETLEŞTİRECEK

Fenerbahçe\'de 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör aykut Kocaman, devam edip etmeme yönündeki kararını birkaç gün içinde açıklayacak. Gelecek yönetimin 1 yıllık kontratı olmasından dolayı zorluk yaşamasını istemeyen Kocaman, istifasını sunacak ve durumu genel kuruldan sonra netlik kazanacak.

