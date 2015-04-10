Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık; Kuyt, Feyenoord’a transfer oldu

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, eski takımı Feyenoord ile bir yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Ülkesinde De Telegraaf gazetesine bir açıklamada bulunan 34 yaşındaki futbolcu, “Bir gün buraya dönmek hep kafamda vardı. Şimdilik Feyenoord ile bir yıllık sözleşme yaptım, ancak hedefim burada beş yıl forma giymek. Amacım Feyenoord’u kariyerimin son bölümünde daha ileriye taşımak” ifadesini kullandı.

Dirk Kuyt , 2003-06 yılları arasında formasını giydiği Feyenoord’ta 122 maçta 83 gol kaydetmişti.

Deneyimli oyuncu ardından altı sezon İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool’da 286 karşılaşmada 71 gol attı.

Kuyt, 2012’de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Fenerbahçe’de ise 118 maçta 35 gol attı.

Feyenoord da resmen duyurdu

Rotterdam ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Dirk Kuyt ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.