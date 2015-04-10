T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık; Kuyt, Feyenoord’a transfer oldu

Feyenord da, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Dirk Kuyt ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

10 Nisan 2015 13:26

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, eski takımı Feyenoord ile bir yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Ülkesinde De Telegraaf gazetesine bir açıklamada bulunan 34 yaşındaki futbolcu, “Bir gün buraya dönmek hep kafamda vardı. Şimdilik Feyenoord ile bir yıllık sözleşme yaptım, ancak hedefim burada beş yıl forma giymek. Amacım Feyenoord’u kariyerimin son bölümünde daha ileriye taşımak” ifadesini kullandı.

Dirk Kuyt , 2003-06 yılları arasında formasını giydiği Feyenoord’ta 122 maçta 83 gol kaydetmişti.

Deneyimli oyuncu ardından altı sezon İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool’da 286 karşılaşmada 71 gol attı.

Kuyt, 2012’de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Fenerbahçe’de ise 118 maçta 35 gol attı.

 

Feyenoord da resmen duyurdu

 

Rotterdam ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Dirk Kuyt ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ETİKETLER

kuytfeyenordtransfersözleşmeaçıklamaduyurdukulüpfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24