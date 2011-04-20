-FENERBAHÇE'DE SAKATLARDAN İYİ HABER İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 24 Nisan Pazar günü deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yağmur altında 1 saat 20 dakika süren antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Niang, Selçuk ve Dia, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaparken, antrenör Arslan, Selçuk ve Dia'ya topla çalışmalar yaptırdı. Selçuk'un sakatlığının geçtiği, tedbir amaçlı olarak kendisi için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. -GÖKHAN SEVİNCİ- Omzundaki kısmi yırtık nedeniyle tedavi olan Gökhan Gönül çalışmasını salonda sürdürürken, sarı-lacivertli futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlamasının beklendiği bildirildi. Sağ kasığında zorlanma bulunan Özer tedavi olurken, boğaz enfeksiyonu bulunan kaleci Volkan Demirel de antrenmana katılmadı. Sağ ön üst baldırında zorlama bulunan kaleci Mert de çalışmada yer almadı. Sakatlıklar nedeniyle eksik çalışan sarı-lacivertlilerin antrenmandaki hırsları dikkati çekti. Fenerbahçe, Bucaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.