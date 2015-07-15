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Spor

Fenerbahçe'de Robin Van Persie maç başı 20 bin Euro alacak

Hollandalı futbolcuya yıllık 4 milyon 900 bin avro garanti ücret verilecek

15 Temmuz 2015 02:15

Fenerbahçe, Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Hollandalı futbolcuya yıllık 4 milyon 900 bin Euro garanti ücret ile 40 maçla sınırlı olmak üzere, müsabaka başı 20 bin Euro ödeneceği açıklandı.

 
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Robin van Persie ile 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında oyuncuya ödenecek sezonluk garanti ücret 4.900.000 avro, maç başı ücreti 20.000 avrodur" denildi.

 

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