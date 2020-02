Fenerbahçe'de Reyes ve Frey imzayı attılar

Damien Comolli: \"Diego hakkında çıkan yanlış haberlere çok şaşkınım\"

Fenerbahçe, yeni transferleri Meksikalı stoper Diego Reyes ve İsviçreli santrfor Micheal Frey\'e törenle imzayı attırdı.

Ülker Stadı\'nda düzenlenen törende, Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı. Yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Comolli, \"İkisi de kalıcı transferler. Frey, Zürih\'ten takıma katıldı, Reyes ise bedelsiz bir şekilde takımımızda yer alacak\" dedi.

Her iki oyuncunun da henüz çok genç olduklarını ve gelişim göstereceklerini belirten Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, \"Her iki oyuncu da takıma katıldığı için çok mutluyum. Çok gençler, gelişim yapacaklar ve çok değerli iki isimden bahsediyoruz. Haftalardır takıma katılsınlar diye çalışmalar yapıyoruz ve gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz\" şeklinde konuştu.

\"DIEGO HAKKINDA ÇIKAN YANLIŞ HABERLERE ÇOK ŞAŞKINIM\"

Diego Reyes hakkında basında yer alan sakatlık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Comolli, genç futbolcuyla ilgili birkaç veri açıkladı. Comolli, \"Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberlerin sayısından dolayı çok şaşırmış durumdayım. Birkaç veri paylaşmak istiyorum. Real Sociedad, 2015-16 sezonunda oynarken toplam takımın çıktığı 38 maçın 31\'inde oynamış. 2016-17 sezonunda Espanyol\'da yaptıklarına bakarsak 38 maçın 34\'ünde yer alıyor. Bu arada kalan oynamadığı 3-4 maçlık boşluk sebebi de Espanyol\'un transferde geç kalmış olmasıdır. 2017-18 sezonunda Porto\'da ise toplam 48 maçın 47\'sinde yer aldı. Yani Diego\'nun sakat olduğu haberleri ve bu konuda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır\" açıklamasında bulundu.

\"TRANSFERDE KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ\"

Takıma kattıkları transferlerde uymaları gereken kurallar olduğunu vurgulayan Comolli, \"Transferde kendi kurallarımız var fakat bir de uygulamamız gereken farklı kurallar da var. Oyuncuları izlemektir önemli olan. Oyuncunun hem müsait olması lazım, hem de bilgi toplamanız lazım. Bizim transferlerimiz aylar süren çalışmalara dayanıyor. Diego ile ilgili bir örnek verelim; Diego 8 ay öncesinden kadroya katmak istediğimiz 2 ya da 3 stoper arasındaydı. Diego\'yu da isteyen çok kulüp vardı o yüzden getirmemiz haftalar sürdü diyebilirim\" dedi.

Takımda sol ayağını kullanan futbolcuya ihtiyaç duyduklarını belirten ve bu nedenle Ayew\'i kadrolarına kattıklarını söyleyen Comolli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

\"Sol ayak ihtiyacı vardı biz de Ayew\'i getirdik. Hasan Ali ve İsmail Köybaşı var. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında. Olursa iyi olur ancak şart değil. Diego\'nun bizim için avantajı, hem sağ hem de sol stoper oynayabilecek olması. Bu da bize müthiş bir kolaylık sağlayacaktır.\"

\"TAKIMA KATMAK İSTEDİĞİMİZ 7 OYUNCUYU DA KATTIK\"

Başarılı bir transfer süreci geçirdiklerine dikkat çeken Comolli, \"Takıma katmak istediğimiz 7 oyuncuyu da takıma katmışız. bence bu önemli bir şey. Transfer dönemi devam ediyor ve biz de transfer piyasasıyla yakından ilgileniyoruz. Giuliano ve Josef gibi önemli oyuncuları gönderdik ve çalışmalarımız devam ediyor. 2 pozisyona bakmaktayız. Geciktik mi derseniz, transfer döneminin çok öncesinde transfer yapabilirdik. Tabii ki zamanlama bizden kaynaklanmıyor. Oyuncuyu almak isteyen, satmak isteyen ve oyuncu gibi faktörler var. Biz almak istediğimizde satmak zorunda olan kulüp işleri kolaylaştırmıyor. Çünkü istediğimiz oyunculara birçok kulüpten teklif geliyor. Ayrıca 2 oyuncumuzu da geç bir zamanda sattık. Bu nedenle transfer piyasasının bize yapmış olduğu rötar söz konusu. İyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Uzun zamandır istediğimiz oyuncuları takıma kattık ve iki oyuncuyu da satmak zorunda kaldık ki bu nedenle hala arayıştayız. Bence iyi bir durumdayız. Tabii transferdeki performansımızı sordunuz, bunun cevabını iki sene sonra verebilirim. Yaptığınız transferleri ertesi gün değerlendiremezsiniz. Oyuncuya şans vermek zorundasınız. Bazı dönemlerde bilinmeyen oyuncuları aldım ve başarılı oldular. Transfer dönemi cuma günü 00.00\'da bitecek. Bu soruyu daha sonra tekrar alabilirim...

Sportif Direktör, Cocu ile ilgili de şunları söyledi;

\"Haberler doğru değil. Cocu ile uyumlu çalışıyoruz. En az günde 2 defa görüşüyoruz, sayısız yemek yedik. Aramızda profesyonel saygıya dayanan bir ilişki var. Böyle bir hocayla tanıştığım için çok mutluyum.\"

\"İKİ POZİSYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Harun Tekin ile ilgili olan soruya ise Damien Comolli, \"Daha önce de söylediğim gibi spekülasyonlara cevap vermiyorum. Evet, bir iki pozisyon için çalışıyoruz. Size, elimden geldiğince erken haber vermeye çalışacağım\" yanıtını verdi.

Transfer çalışmalarını sürdürürken verilerden faydalandığını belirten Sportif Direktör Comolli, \"Verileri çok kullandığım doğru. Oyuncuları tanırken zaten dünyanın bütün büyük kulüpleri bunu kullanıyor. Taktik verilerde hep bu sistemi kullanıyoruz. Bu transfer döneminde değil yalnızca, gelecek transfer döneminde de kullanacağız. Başkanımız ve benim sevdiğim bir yöntem bu\" ifadelerine yer verdi.

\"FABIAN HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIM\"

Marco Fabian transferinden vazgeçme nedenlerinin sorulması üzerine ise Comolli şu şekilde konuştu:

\"UEFA ile Fenerbahçe\'nin imzaladığı bir anlaşma var ve katı kurallara dayanıyor, biz de buna uymak zorundayız. Evet sattığımız futbolcular bize esneklik sağlıyor. Şu an bankada paramız var. UEFA ile iş birliği yapmaktan mutluyuz. Transfer döneminde belli adımlar vardır. Biz de Marco Fabian transferinde kulübün çıkarları nedeniyle durma kararı aldık. Oyuncu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Transferde zamanlama UEFA ile anlaşmaları ilgilendiriyor. Slimani\'ye Leicester\'dan kaynaklanan sorunlar nedeniyle oynatamadık ilk maçta. Ama baktığımızda istediğimiz 7 oyuncuyu takıma kattık ve bence gayet olumlu bir transfer süreci gerçekleşiyor.\"

REYES: \"COCU, BENİ PSV\'YE DE İSTEMİŞTİ\"

Fenerbahçe\'ye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Meksikalı oyuncu Diego Reyes ise, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu\'nun kendisini sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce PSV Eindhoven\'a da almak istediğini belirtti.

Reyes, \"Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Dünya Kupası\'ndan önce de Cocu beni PSV\'ye istemişti ama Fenerbahçe\'ye kısmetmiş. Serbesttim ve benim için en doğrusu Fenerbahçe\'ydi. İstediğim gerçekleştiği için çok mutluyum\" dedi.

\"PORTO İLE SÖZLEŞME YENİLEMEYİ BEN İSTEMEDİM\"

Sakatlığı nedeniyle Porto\'nun kendisiyle sözleşme yenilemediği şeklinde iddiaların hatırlatılması üzerine ise Meksikalı oyuncu, \"Gerçekten bu sahte haberlerin nereden çıktığını, bilgilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilemedim çünkü istemedim. Ben mutlu olabileceğim, başarılar kazanabileceğim bir yerde oynamak istedim ve bu yüzden de buraya geldim. Porto\'da bana görev verildiğinde oynuyordum fakat oynamamın tek sebebi hocanın kendi tercihiydi. Avrupa\'dan ve kendi ülkem Meksika\'dan çok teklif geldi ama ben Fenerbahçe\'yi tercih ettim çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp\" şeklinde konuştu.

\"FİZİKSEL OLARAK İYİYİM\"

Kendisini iyi hissettiğini ve ilk 11\'de yer almak için hazır olduğunu belirten Reyes, sözlerini şu şekilde noktaladı:

\"Kendimi şu an iyi hissediyorum. Fiziksel olarak tamamen hazırım fakat ilk 11\'de ne zaman yer alacağımı tabii ki hoca belirleyecek. Hem stoperde, hem de defansif orta sahada kendimi iyi hissediyorum ama bunun kararını hoca verecek. Benim burada en çok istediğim şey bu sene, bu takımda şampiyonluğu yakalamak.\"

MICHAEL FREY: \"ÇOK ÇALIŞACAĞIM\"

Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için mutlu olduğunu belirten İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey de, \"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımdaki diğer iki santrfor da çok yetenekli ve kariyerlerine saygı duyuyorum. Onlardan çok şey öğreneceğim ve beraber çalışarak başarılı olacağımızı düşünüyorum\" dedi.

Oyun içindeki karakterini anlatan Frey, \"Geçen sezon çok gol attım. Tabii gollerimin dışında çok koşan ve savaşan bir oyuncuyum. Takım için mücadele ederim. Ben böyle bir santrforum\" ifadelerine yer verdi.

\"İKİ FARKLI KİŞİYİM\"

Sahada çok mücadeleci ve heyecanlı bir kişiliği olduğunu belirten Frey, \"İki farklı kişi olduğumu söyleyebilirim. Sahadaki Frey ve dışındaki Frey. Geçtiğimiz kupa maçındaki sevincime gelirsek, kupa çok önemliydi. UEFA\'ya gitme hakkı kazanacaktık. O anki mutlulukla da bir sevinç yaptım evet sonrasında hocayla bazı problemler yaşadım ama geride kaldı. Buradaki taraftarı biliyorum. Hepsi çok ateşli ve onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP\"

Çok yönlü bir oyuncu olduğunu da belirten Frey, sözlerini şu şekilde noktaladı:

\"Çok yönlü bir oyuncuyum. Çift santrfor oynadım, tek santrfor oynadım, santrfor arkası oynadım. Ben elimden geleni yapacağım ama kararı hoca verecektir. Öncelikle Fenerbahçe çok büyük ve güzel bir kulüp. Sadece Türkiye\'de değil, Avrupa\'da da bilinen bir kulüp. Buraya geliş nedenim, mücadeleyi seviyor olmam. Uyandığım her gün elimden geleni yapıp, çok çalışacağım. Hep birlikte göreceğiz.\"

