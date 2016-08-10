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Spor

Fenerbahçe'de Pereira'ya mobbing iddiası: 3 yardımcısını gönderen yönetim, ev kirasını da ödemeyecek

Pereira'nın yardımcılarına toplamda 2 milyon Euro tazminat ödendi

10 Ağustos 2016 11:15

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'ya mobbing uygulandığı iddia edilerek üç yardımcısının tazminatları ödenerek kulüp ile olan ilişkilerinin kesildiği öne sürüldü. Ayrıca yönetimin Pereira'nın İstinye'deki 10 bin dolarlık ev kirasını da ödemeyeceği bildirildi.

Fanatik'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcının yardımcılarından Paolo Orlandoni (Kaleci Antrenörü), Zeki Göle, Fatih Yıldız ve Melikşah Sezgin ise görevlerine devam edecek.

Tecrübeli hocanın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken bilet yardımcılarına kesilmiş oldu. Toplamda bu 3'lüye 2 milyon Euro tazminat ödendiği öğrenildi.

Pereira'nın yeni yardımcıları alt yapılarda çeşitli görevlerde bulunan Saffet Akbaş, Müjdat Yetkiner ve Kemalettin Şentürk olacak.

Bu olay sonrası akıllara adeta 'sıra Pereira'da mı?' sorusu geldi.

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Vitor PereiramobingFenerbahçe

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