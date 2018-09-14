Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Carlos Kameni kadro dışı

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği 28 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede Carlos Kameni ve Ozan Tufan yer almazken, Nabil Dirar kadroya alındı.

Berke ve Ferdi oynayabilecek

Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer vermediği Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, ligde forma giyebilecek. İki oyuncu da 21 yaş altı statüsü sebebiyle kadroya yazılma zorunluluğu olmadan oynayabiliyor.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Andre Ayew, İslam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques, Yassine Benzia, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Erten Ersu, Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Volkan Demirel, Alper Potuk, Harun Tekin, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Tolga Ciğerci, Aatıf Chahechouhe, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.