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Spor

Fenerbahçe'de oyuna alınmamasına kızan Emenike’den sert tepki

Emenike yedek kulübesine gelirken eldivenlerini çıkartıp yere fırlattı

03 Ocak 2015 23:59

Fenerbahçe'nin İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta Emmanuel Emenike krizi çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 84. dakikada Emre'nin yerine Diego Ribas'ı oyuna dahil ederken yedekler arasında yer alan Emenike'den de büyük bir tepki geldi.

Bu değişiklik, takımın 3. ve son oyuncu değişikliği hakkı olunca o sırada ısınmakta olan Emenike söylene söylene yedek kulübesine doğru geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Emenike'nin yedek kulübesine gelirken eldivenlerini çıkartıp yere fırlatması dikkat çekti.

Bir süre yedek kulübesinde oturduktan sonra tepkisini artıran Nijeryalı, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

 

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