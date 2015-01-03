Fenerbahçe: 2 Başakşehir: 0

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir'i Dirk Kuyt ve Alper Potuk'un golleriyle 2-0 yenerek, ligde 5'te 5 yaptı.

2015 yılına 3 puanla merhaba diyen Kanarya, oynadığı pozitif futbolla da taraftarına güzel bir yeni yıl hediyesi verdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı-lacivertli ekip, artık Beşiktaş-Galatasaray derbisinden çıkacak sonucu beklemeye başladı...

NTV Spor'da yer alan habere göre, mücadele düşük bir tempoda başladı. Konuk takım İstanbul Başakşehir, ilk bölümde daha fazla hücumu düşünürken, Fenerbahçe ise ilk bölümü kontrollü bir şekilde geçti.

İlk 15 dakikanın ardından Sarı-lacivertliler, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Özellikle orta sahadaki presiyle kontrolü ele alan Fenerbahçe, golü de bulmakta gecikmedi. 19. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda, ön direğe hareketlenen Gökhan Gönül kafayla sektirdi. Kale sahasında topu önünde bulan Dirk Kuyt da düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra moral bulan Fenerbahçe, 22'de ikinci gole yaklaştı. Yine Caner'in ortasıyla başlayan tehlike, Sow'un kafa vuruşuyla son buldu anca bu top direğin hemen dibinden auta gitti.

İlk yarı boyunca İstanbul Başakşehir'in yakaladığı tek tehlikeli atak 28. dakikada yaşandı. Sol kanattan Edin Visca'nın mükemmel pasında altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Semih Şentürk, gol vuruşu yaptı ancak son anda araya giren Caner Erkin, mutlak bir golü önledi.

Devrenin kalan bölümünde Fenerbahçe, iki kez Sow'la gole yaklaştı. Ancak sağ çaprazdan iki kez İstanbul Başakşehir kalesini yoklayan Senegalli golcü, kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.

Soyunma odasına Fenerbahçe'nin tek gollü üstünlüğü ile gidildi.

İlk yarıda rakibine oyun anlamında ciddi bir üstünlük kuran Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya da çok hızlı girdi. 49'uncu dakikada, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk, çok şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Golden birkaç dakika sonra yine çok etkili bir atak geliştiren Fenerbahçe, bu kez Gökhan Gönül'le gole yaklaştı. Dirk Kuyt'ın pasıyla sağ çaprazandan ceza sahasına giren Gökhan, çok sert vurdu ancak bu top az farkla üstten auta gitti.

Fenerbahçe 2 farklı üstünlüğü yakalamanın rahatlığıyla tempoyu düşürdü. 70. dakikaya kadar düşük tempoda seyreden mücadelede, bu dakikadan sonra Moussa Sow'un yarattığı tehlikeler yaşandı. 72'de Gökhan Gönül'ün ortasını, müsait durumda üstten auta gönderek Senegalli, 73'te ise Kuyt'ın ortasında kafayı vurdu ancak bu top kalecide kaldı.

Mücadelenin son bölümünde 3. golü arayan ev sahibi, 83. dakikada Mehmet Topal'la bu şansı yakaladı. Soldan Caner'in etkili ortasına, çok güzel bir vuruş yapan Topal, buna rağmen kaleyi bulamadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Son 5 lig maçını da kazanan Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu beklemeye başladı.