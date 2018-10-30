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Spor

Fenerbahçe'de Oğuz Kaan ameliyat oldu

Genç futbolcu, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanmıştı

30 Ekim 2018 00:29

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, maçta sağ ayak bileğinin üzerine düşerek sakatlanan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak, "Yapılan muayene ve tetkikler sonrası sporcumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edilen Oğuz Kağan'ın tedavisine başlanmıştır" denildi.

Genç oyuncu için geçmiş olsun mesajı da paylaşılarak, "Sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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