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Spor

Fenerbahçe'de Mersin İdmanyurdu mesaisi İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 22:46

-Fenerbahçe'de Mersin İdmanyurdu mesaisi İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci çalışmasında sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin olduğu alanda ve yarı sahada maç yaptı. Sakatlığı geçen Uğur Boral takımla çalışmalara başlarken, tedavileri süren Serdar Kesimal, Selçuk Şahin, Orhan Şam ve kaleciler Volkan Demirel ile Serkan Kırıntılı'nın tedavilerine ise devam edildi. Slovakya Milli Takımı'ndan dönen Stoch antrenmana katıldı. Sarı kart cezası nedeniyle ülkesinin milli maçında forma giyme şansı bulunmayan Stoch, milli takım yetkililerinden izin alıp İstanbul'a dönerek takımının lig mücadelesinin hazırlıklarına dahil oldu.  Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına yarın devam edecek. 

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