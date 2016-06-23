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Spor

Fenerbahçe'de Mehmet Topuz ve Meireles'le yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcuya teşekkür mektubu iletti

23 Haziran 2016 22:35

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncu Raul Meireles ve Mehmet Topuz'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, futbol takımımızın 2016-2017 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen oyuncularımız Raul Meireles ve Mehmet Topuz'a, takımımıza vermiş oldukları emeklerden ötürü birer teşekkür mektubu iletti.

Bu oyuncular ile yapılan görüşmelerin ardından, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Sayın Mahmut Uslu'nun imzasıyla gönderilen mektuplarda oyuncularımıza, Fenerbahçe'de görev yaptıkları süre içerisinde takımımıza yapmış oldukları katkı nedeniyle teşekkür edilirken, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılı dolu günler geçirmeleri dilendi."

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