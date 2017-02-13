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Spor

Fenerbahçe'de Krasnodar mesaisi başladı

Sarı lacivertli ekip çarşamba günü Ukrayna'ya uçacak

13 Şubat 2017 18:03

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Rus takımı Krasnodar ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Bursaspor maçının ilk on birinde başlayan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra, rejenerasyona yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Fenerbahçe, Krasnodar maçı hazırlıklarına, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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