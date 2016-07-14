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Spor

Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı

Volakn Demirel'in sakatlık sürecinde kaleyi koruması için yeniden kiralanan Fabiano dünkü maçta sakatlandı

14 Temmuz 2016 17:14

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına iki haftadan az bir süre kaldı. Teknik direktör Vitor Pereira kadroyu netleştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe’nin dün Yunanistan ekibi Panathinaikos’la oynadığı hazırlık maçında Fabiano'nun geçirdiği sakatlık, Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde Pereira'nın canını sıktı.

Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için bir ön eleme bir de play-off turunu geçmek zorunda olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. İlk oynanacak maça iki hafta kala teknik direktör Vitor Pereira ilk 11'ini oluşturmaya çalışıyor. Portekizli teknik adam geride kalan iki haftalık çalışma süresini yeterli bulmasa da takımın maç ritmini artırarak, hazırlık sürecini yükseltmeyi planlıyor. Topuk Yaylası'nda üç hazırlık maçı yapan Sarı lacivertliler son oynanan Panathinaikos maçının ardından, Cumartesi Lyon'u konuk edecek ve 19 Temmuz'da deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde kaleci sıkıntısı 

Volkan Demirel'in Şampiyonlar Ligi'ne yetişme ihtimali yok denecek kadar azken, Fabiano'nun da dün gece oynanan maçta sakatlanarak 10 gün sahalardan uzak kalacak olması teknik ekibi sıkıntıya sokuyor. İlk maça yetişmesi şüpheli olan Brezilyalı kalecinin yetişmemesi hâlinde kaleyi Ertuğrul Taşkıran koruyacak. Mehmet, Alper ve Volkan Şen cezalı 

Savunmada yeni transfer Roman Neustadter'i Simon Kjaer ile birlikte hazırlayan Pereira Martin Skrtel'i de bu ikiliye entegre etmeye çalışacak. Sarı lacivertlilerde ayrıca cezalılar Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen de bu maçta görev alamayacak. Teknik ekip özellikle orta sahadaki merkez üçlüyü seçebilmek için denemeler yapıyor. Ozan Tufan formaya en yakın isim olarak görünürken, Pereira Salih Uçan, Aatıf Chahechouhe ve Josef de Souza arasından seçim yapacak. Pereira'nın yapılan dört hazırlık maçının sadece birinde tek devre forma giyen ve hakkında transfer iddiaları gündeme gelen Robin van Persie hakkındaki tercihi ise şimdilik merak konusu. Portekizli çalıştırıcı Ramazan Civelek'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmeyi düşünürken, diğer genç oyuncularla ilgili net kararını henüz vermiş değil.

 

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