T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fenerbahçe'de kafe yangını

Fenerbahçe'de sabah saatlerindeki yangın korkuttu

13 Ocak 2013 11:55

İstanbul'da Fenerbahçe Burnu'nda bulunan tek katlı bir kafede yangın çıktı. Yaralanan olmazken kafe kullanılamaz hale geldi.
 
Fenerbahçe'de sabah saatlerindeki yangın korkuttu.

Olay saat 05:00 sıralarında Kadıköy Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Burnu'nda bulunan tek katlı kafede meydana geldi.

Yangın, olay yeri yakınındaki askeri alanda nöbet tutan askerler tarafından fark edilip itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kafeye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yanan kafede tüp olması ihtimalini göz önüne alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER

yangınfenerbahçekadıköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24