Fenerbahçe'de kafe yangını

İstanbul'da Fenerbahçe Burnu'nda bulunan tek katlı bir kafede yangın çıktı. Yaralanan olmazken kafe kullanılamaz hale geldi.



Fenerbahçe'de sabah saatlerindeki yangın korkuttu.

Olay saat 05:00 sıralarında Kadıköy Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Burnu'nda bulunan tek katlı kafede meydana geldi.

Yangın, olay yeri yakınındaki askeri alanda nöbet tutan askerler tarafından fark edilip itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kafeye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yanan kafede tüp olması ihtimalini göz önüne alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.