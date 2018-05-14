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Spor

Fenerbahçe'de ilk hedef Mangala!

Kocaman, transferde önceliği savunma bölgesine istiyor

14 Mayıs 2018 19:46

Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman'dan yönetime rapor gitti. Tecrübeli teknik adamın, "Hücumda ciddi bir sıkıntı çekmiyoruz ama savunmada problemimiz var. Transferde öncelik bu bölgede olmalı" dediği bildirildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Kocaman'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe yönetimi Neustadter ve Skrtel'e gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Skrtel'i G. Rangers istiyor. Neustadter'e ise Rusya'dan teklifler var.

Defansın lideri Mangala

Stoper için City'den Fransız oyuncu Mangala, Milan'dan Paletta ve Porto'da forma giyen İspanyol Ivan Marcano isimleri ön plana çıktı. Defansta liderlik Mangala'ya verilecek.

Marcano serbest kalacak

Bu 3 stoperden İspanyol Marcano'nun sözleşmesi bitiyor. Mangala için kiralama formülü devreye sokulacak. 1 yıl daha sözleşmesi olan Paletta ise uygun bir bonservisle kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

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