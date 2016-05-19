Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti. Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımı sarı lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Michal Kadlec'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın asları arasında yer alan Kadlec'i 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.

Leverkusen'de 128 maça çıkan Kadlec, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 63, Fenerbahçe'de ise 62 kez forma giydi.

"Ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu"

Fanatik'in haberine göre, Michal Kadlec, "Sparta Prag'da yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum, çok mutluyum. Prag'a dönme kararımda ailem ve arkadaşlarımın fikirleri etkili oldu. Bir gün buraya döneceğimi biliyordum. Kariyerimi bitirmek için Prag'a gelmedim. Hala yüksek performansla oynayabileceğimi göstermek için buradayım" açıklamalarında bulundu.