Fenerbahçe'de Harun, Jailson ve Benzia için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosuna kattığı Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira ve Yassine Benzia için imza töreni düzenledi.

Ülker Stadyumu\'nda gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve futbolcular katıldı.

Kadroya dahil edilen 3 futbolcunun da oyun karakterlerine uygun olduğunu ifade eden Comolli, \"3 yeni transferimizin imza törenindeyiz. Harun\'u Bursaspor\'dan, Jailson\'u Gremio\'dan kadromuza kattık. Yassine de Lille\'den geldi. Sezon sonunda satın alma opsiyonu da mevcut Benzia\'nın. Onların aramıza katılmasından dolayı çok büyük mutluluk yaşıyorum. Bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Başkanımız ve Phillip ile ortaya çıkardığımız oyuncu profillerine uyuyorlar. Aynı zamanda saha içi pozisyonlarımıza da uygun topçular. Kaleciyi uzun zamandır arıyorduk ancak finansal kaynak gerekiyordu. Souza\'nın ayrılmasından sonra birini transfer etmemiz lazımdı. Aynı zamanda Giuliano\'nun ayrılmasından sonra oyuncu almamız gerekiyordu ve Benzia\'yı aldık. 3\'ü de hırslı ve yetenekli oyuncular. Bizim burada oynamak istediğimiz futbol tarzına en iyi şekilde adapte olacak oyuncular\" dedi.

\"OZAN VE KAMENİ\'NİN DURUMLARI FUTBOLLA ALAKALI KARARLAR\"

Kadro dışında kalan Ozan Tufan ve Carlos Kameni\'nin durumlarının futbol ile ilgili kararlar olduğunu söyleyen Comolli, \"Dirar kadro dışında değil, listenin içerisinde. Phillip Cocu\'nun ilk seçimi olmayabilir ama hala uygun durumda ve o listenin içinde. Ozan ve Kameni\'nin durumları futbolla alakalı kararlar. 28 kişilik bir liste veriyoruz. Çok zor kararlar bunlar. Onlar için de aynı durum geçerli. Bizi de çok zor durumda bırakan kararlardı. Net bir şekilde futbolla ilgili kararlardı. Yabancı sınırı hakkında bilgim yok. Bir şeyler duyuyoruz. Böyle bir değişim söz konusu olacaksa bize bildirilmesi gerekiyor. Kulübe geçenlerde bir yazı geldi. U21 liginin olmayacağı hakkında. Ama bu yazı gelmeden önce herhangi bir diyalog, konuşma olmadı aramızda\" ifadelerini kullandı.

\"ALT TAKIMDAKİ GENÇLERE BİR ŞEY YAPMAZSANIZ BİR FAYDA GÖREMEZSİNİZ\"

Sadece A takımlar bazında kural değişikliği yapmanın bir fayda sağlamayacağını ifade eden Comolli, \"Benim tecrübemin bana söylediği bir şey var. Yabancı sayısındaki değişiklik Türk Milli Takımı ve Türk futbolu seviyesinde bir günde değişimi sağlayacak şeyler değil. Daha iyi altyapı sistemlerine sahip olmalısınız, daha iyi hocalarınız olmalı. Önümüzdeki yıllarda gelişimi görebilmek için daha iyi tesisler yapmalısınız. Türk futbolunda A takım seviyesinde kuralları değiştirip alt takımdaki gençlere bir şey yapmazsanız bir fayda göremezsiniz. Oralara yatırım yapılmalı. Fenerbahçe\'de bizim yaptığımızda tam olarak bu\" şeklinde konuştu.

\"TAKIMDAN AYRILANLAR OLUNCA YERLERİNİ DOLDURDUK\"

Takıma dahil olan Harun, Jailson, Benzia ve Tolga Ciğerci ile ilgili de konuşan Comolli, \"Benzia\'nın uzun dönemde yakın takipte oyuncu olduğunu söyleyemem. Bizim ulaşabileceğimiz noktanın uzağındaydı. Lille\'den telefon geldi ve hangi oyuncuyu istersiniz dediler ve Benzia dedim. Maddi olarak durumunu karşılayamayız diye de ekledim. Kiralık olarak bir şeyler yapabileceğimizi söyledim. Bizim için inanılmaz bir fırsattı ve bir anda gerçeğe döküldü. Son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı ve o yüzden son güne kaldı. Harun ile imza attığımızda sezon boyu aldığımız notlara baktık. Gözlemlediğimiz kalecilerden biriydi. Bu kasım ve aralık aylarına dayanıyor. Her zaman hedefimizdeydi. Sadece nasıl bu noktaya gelebiliriz diye düşünüyorduk. Ama dediğim gibi burada kritik soru bu transferi nasıl yapabiliriz idi. Finansal kaynaklar elimize geçtiğinde hiç de şüphe olmadı. Jailson ile ilgili çok farklı hislerimiz söz konusu. Defansif orta saha pozisyonunda yeterince oyuncumuz olduğunu düşünüyorduk. Ozan Tufan, Oğuz, Josef ve Topal vardı. Transferin son günlerinde Josef\'i satın almak için bir teklif ortaya çıkınca satışını gerçekleştirdik. Scout ekibimizle beraber nasıl bir tip oyuncu isteriz diye baktık. İyi bir şekilde bilgiler geldi ve genç bir oyuncu. Bu fırsatı nasıl gerçeğe çevirebiliriz diye düşündük. Brezilya\'nın dev bir kulübünden geldi kendisi. Libertodores\'i kazanmış bir oyuncu. Teknik kapasitesi tam aradığımız oyuncu profiline uyuyor. Büyük bir yatırım bizim için. Yaş ve yeteneğinden dolayı kıymetli bir oyuncu. Tolga\'nın Almanya\'da tedavisi sürüyor. Galatasaray dönemlerinde başladığı bir tedavi süreci vardı. Biz de bunu detaylı bir şekilde inceledik. Sağlık ekibiyle bu konuda rahatız. O tedavinin sonuç verebileceğini gördük. Her gün iletişimdeyiz ve 2 günde bir sağlık raporu geliyor. Sağlık ekibimizden biri de Almanya\'ya gidecek ve iyileşme sürecinin takibinde olacak\" diye konuştu.

\"BU PROJENİN OLUMLU SONUÇLARINI GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ\"

Takıma genç oyuncuları transfer ettiklerini ve bunun sonuçlarını 3 yılda alabileceklerini söyleyen Comolli, \"Ben hiçbir zaman transferleri kampa kadar bitireceğiz diye bir demeç vermedim. Hem başkan hem de ben elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız demiştim. Bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlar var. İnanılmaz transfer teklifleri geldi ve oyuncumuz gitti. Biz olabildiğince erken bir şekilde transferleri yapma peşindeydik. Bazen olmadı ve beklememiz gerekti. Onlar bizim önceliğimizdi ve bekleme durumundaydık. Bizim için bir strateji var. Başkanımızla, başkan seçilmeden önce kendi aramızda konuşuyorduk. Bizim düşüncemiz oyuncuların gelişimlerini tamamlamak. Doğru gençlere yatırım yapıp onlarla dengeyi sağlamalıyız. Takımın içinde doğru bir denge oluşmaya başladı. Dışarıdan da önemli genç oyuncuları katmak istiyoruz. Hem Yassine hem Jailson genç ve tecrübeli oyuncular. Önümüzdeki 3 yılda bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz\" dedi.

BENZIA: \"BEKLENTİLERİ YANSITMAK İÇİN HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\"

Görev aldığı bölgede daha önce Alex gibi büyük oyuncuların forma giydiğini belirten Yassine Benzia, \"Bu pozisyonda görev bulduğumda elimden geleni yapmaya hazırım. Böyle bir kulübe katıldığım için memnunum. Alex gibi oyuncular daha önce burada forma giydi ve ben beklentileri karşılamak için her zaman elimden geleni yapacağım. Oyun stili olarak yaratıcı oyuncuyum. Son pasları vermeyi seviyorum. Rakip orta sahada topu alıp ön tarafa topu aktarmak isteyen bir oyuncuyum. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Çok ateşli, çok iyi bir taraftar var. Zidane\'ı örnek alıyorum. Farklı pozisyonlarda oynama şansı elde ettim. Ama benim en keyif aldığım pozisyon forvetin arkasında olduğum pozisyon. Golleri ve asistleri seviyorum. Benim amacım; atabildiğim kadar gol atıp maksimum sayıda asistler yapmak. Kupalar kazanmak istiyorum\" diye konuştu.

JAILSON: \"BURADA TARİH YAZMAK İSTİYORUM\"

Fenerbahçe\'ye transfer olmadan önce Giuliano ve Josef de Souza ile konuştuğunu söyleyen Jailson, \"Türkiye liginde futbol hızlı oynanıyor. Aynı zamanda çok temas olan bir lig. En hızlı şekilde bu lige adapte olacağım. Burada tarih yazmak istiyorum. Markaj yapan bir oyuncu olarak tanımlayabilirim kendimi. Savunmaya yardım etme gayreti içerisindeyim. Önde de katkı yapmayı seviyorum. Amacım en iyisini yapıp maksimumu sahaya yansıtmak. Brezilya dışında forma giymek her zaman rüyamdı. Çok önemli bir kulüpten teklif aldım. Giuliano ve Souza ile konuştum. Onlar çok iyi görüşler belirttiler. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Burada hem oyuncu arkadaşlarıma, hem de hocama yardımcı olmak istiyorum. Artık çalışma ve başlangıç zamanı. Ben Artur ve Maicon ile çalıştım. Saha içerisinde onlara destek verebilmek için özgürdük. Arthur\'un kalitesi için elimizden geleni yapıyorduk. Hocamızın talepleri doğrultusunda güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

HARUN TEKİN: \"BENDEN BEKLENTİLERİ BİLİYORUM\"

Fenerbahçe\'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Harun Tekin ise, \"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkesin hayali olan bir kulübe geldim. Çok önemli kaleciler burada yer aldı. Kendimi burada şanslı hissediyorum. Volkan ağabey ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Ben de beklentileri biliyorum. Beklentilere cevap vermek için elimden gelenin en iyisini sahada ortaya koyacağım. Hedeflerim arasında Milli Takım da var. Orada da forma giymek istiyorum. İyi performans gösterdiğim müddetçe orada formayı alacağıma inanıyorum. Günümüz futbolunda kaleciler daha önde oynayıp, pasla oyun kuruyor. Bu takımdan takıma da değişiyor tabi. Hocamız da bunu istiyor. Ben kendimi yeterli görüyorum. Kendimi daha da geliştirmeye çalışacağım\" şeklinde konuştu.

