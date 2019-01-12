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Spor

Fenerbahçe'de Fenerium krizi: Bir şube daha kapandı

Fenerbahçe'de yönetim zarar ettiği gerekçesiyle İzmir ve Fatih ile birlikte çok sayıda mağazasını kapatmak zorunda kaldı

12 Ocak 2019 14:27

Fenerbahçe yönetimi, zarar ettiği gerekçesiyle Fenerium mağazaları ile ilgili radikal kararlar aldı. Sarı-lacivertlilerde, İzmir Şubesi'nin ardından Fatih Şubesi'nin de kapandığı öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu iki şubenin dışında zararda olan bazı Fenerium mağazalarının kapısına kilit vurduğu da bildirildi.

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 1 milyon üye projesi doğrultusunda başlatılan şubeleşme çalışmalarıyla ilgili Ali Koç yeni bir değerlendirme yapacağını söylemişti.

Ancak kâr edilememesi ve eksiye düşülmesi nedeniyle Fenerium'da ciddi bir küçülmeye gidilmeye başlandı.

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