Fenerbahçe'de Fenerium krizi: Bir şube daha kapandı

Fenerbahçe yönetimi, zarar ettiği gerekçesiyle Fenerium mağazaları ile ilgili radikal kararlar aldı. Sarı-lacivertlilerde, İzmir Şubesi'nin ardından Fatih Şubesi'nin de kapandığı öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu iki şubenin dışında zararda olan bazı Fenerium mağazalarının kapısına kilit vurduğu da bildirildi.

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 1 milyon üye projesi doğrultusunda başlatılan şubeleşme çalışmalarıyla ilgili Ali Koç yeni bir değerlendirme yapacağını söylemişti.

Ancak kâr edilememesi ve eksiye düşülmesi nedeniyle Fenerium'da ciddi bir küçülmeye gidilmeye başlandı.