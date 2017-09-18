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Spor

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık!

Faslı futbolcu, Alanyaspor maçının 32'nci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı

18 Eylül 2017 18:17

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş ile derbi maçı oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekibin dün Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 32'nci dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Dirar'ın kasığında yırtık tespit edildi ve Faslı futbolcu Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Dirar'ın sakatlığı sonrası oyuna aldığı Mehmet Ekici'yi orta alanda kullanmış ve Giuliano'yu sağ kanatta oynamıştı.

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DirarNabilsakatlıkFenerbahçeBeşiktaşderbi

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