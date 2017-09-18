Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık!

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş ile derbi maçı oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekibin dün Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 32'nci dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Dirar'ın kasığında yırtık tespit edildi ve Faslı futbolcu Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Dirar'ın sakatlığı sonrası oyuna aldığı Mehmet Ekici'yi orta alanda kullanmış ve Giuliano'yu sağ kanatta oynamıştı.