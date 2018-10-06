Fenerbahçe'de Cocu'nun Ali Koç'a verdiği 'uzaklaştırma' listesinde kimler var?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, dün süresiz olarak kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın adlarını Kulüp Başkanı Ali Koç'a vererek bu isimlerin takımdan 'uzaklaştırılmasını' istedi.

Cocu'nun, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Demirel, Chahechouhe ve Dirar kadro dışı bırakılmıştı.

Başka ayrılıklar da bekleniyor

Cocu'nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'nda altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Cocu'nun listesinde yer alan diğer iki oyuncu Mehmet Topal ve Valbuena. Ercanlar'a göre, Başakşehir maçı sonrası bu iki ismin durumu bir kez daha değerlendirilecek, 'ancak Kadıköy'de alınacak olası bir kötü sonucun ardından bu isimler derhal kadro dışı bırakılacak'.

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Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz kadro dışı bırakılmasına dair cuma günü yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanışmıştı:

"Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz"