Fenerbahçe'de şok karar; 3 oyuncu kadro dışı!

Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, benzer durumların yaşanabileceği, kamuoyunun bu doğrultuda bilgilendirileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz"