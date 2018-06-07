Fenerbahçe'de büyük operasyon; 11 futbolcu yolcu

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından yeni sezon yapılanması da başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılma ihtimali bulunan 11 futbolcu var.

İşte o isimler ve detayları

Kameni

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Takımdaki satış potansiyeli olan oyunculardan biri olan Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.

Skrtel

Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.

Luis Neto

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak.

Roman Neustadter

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacaktı ancak Rus oyuncu, milli takım aday kadrosundan da çıkartıldı. Fenerbahçe, Roman Neustadter için gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyelleri arasında yer alan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Valbuena

Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor ancak Aykut Kocaman'ın durumundaki belirsizlik, Valbuena'nın geleceği açısından da belirleyici olacak.

Josef De Souza

Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.

Nabil Dirar

​​Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.

Aatıf

​Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.

Fernandao

​Bu sezon attığı gollerle takıma katkı sağlayan Fernandao'da sezon sonu yolcu isimler arasında.

Janssen

Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak.