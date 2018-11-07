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Spor

Fenerbahçe'de Benzia, Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı 

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek

07 Kasım 2018 21:00

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumu\'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.
BENZIA ATTIĞI TWEET NEDENİYLE YOK !..
Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı. 
Cezayirli futbolcunun \'\'Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar\'\' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
(FOTOĞRAFLI)

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