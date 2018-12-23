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Spor

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları sona erdi

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

23 Aralık 2018 18:17

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisileri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Antalya’ya hareket etti.

(FOTOĞRAFLI)

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