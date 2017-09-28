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Spor

Fenerbahçe'de Amerikalı pasörün sözleşmesi fesih edildi

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı

28 Eylül 2017 17:34

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı\'nın yeni transferi Amerikalı Pasör Carli Lloyd\'un Milli Takım\'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında transfer ettiği Amerikalı Pasör Carli Lloyd\'un Milli Takım\'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Carli Lloyd\'a geçmiş olsun diyor, biran önce iyileşerek salonlara dönmesini temenni ediyoruz.\"

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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