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Spor

Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

09 Kasım 2018 18:52

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Anderlecht maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular salonda kuvvet ve core çalışması yaptı. Kaleciler Carlos Kameni, Erten Ersu ve Berke Özer ise kaleci antrenörü Erdem Bali ile sahada çalıştı.
Sarı lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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