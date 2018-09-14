Fenerbahçe'de 4 isim kadroya alınmadı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) verdiği 28 kişilik kadroda Ozan Tufan, Carlos Kameni ve yeni transferler Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer yer almadı.

Süper Lig ekipleri TFF\'ye A Takım oyuncu kadrolarını gönderdi. Sarı-lacivertli ekibin 28 kişilik kadrosunda ise Bursaspor\'dan 2015 yılında Fenerbahçe\'ye transfer olan Ozan Tufan, Harun Tekin\'in transfer olmasının ardından üçüncü kaleci olan Carlos Kameni\'nin yanı sıra Altınordu\'dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke Özer ile birlikte Hollanda\'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu da yer almadı.

Fenerbahçe\'de geçirdiği 3 sezonda 98 karşılaşmada görev alan Ozan Tufan, sarı-lacivertli ekibe 9 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl İspanyol ekibi Malaga\'dan bedelsiz olarak takıma katılan Carlos Kameni, 16 kez sarı-lacivertli formayı giyerken, Fenerbahçe\'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı genç isimler Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu ise forma şansı bulamadı.