Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi 

Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi.

Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK\'ya sevkine karar verildi.

Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın sportmenliğe aykırı hareketi ve hareketi nedeniyle PFDK\'ya sevkine karar verildi.



İSTANBUL,(DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor\'u çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

Ayrıca PFKD, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım\'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları, Sergen Yalçın\'ın ise sportmenliğe aykırı hareketi ve hareketi nedeniyle sevkine karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

\"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü\'nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

\"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca, \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM\'ın 19.03.2018 tarihinde yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine, (Halihazırda cezalı)

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN\'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"\"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca, \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN\'ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca ve \"hakaretleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK\'nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEPSPOR Kulübü\'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN POLAT\'ın aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RONEI GLEISON RODRIGUES DOS REIS\'in 17.03.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.- ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

DENİZLİSPOR Kulübü\'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü\'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

SAMSUNSPOR Kulübü\'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR- BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

BOLUSPOR Kulübü\'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR- BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü\'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"