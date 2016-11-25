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Deutsche Welle

Fenerbahçe Zorya engelini kolay geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Zorya’yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertlileri galibiyete götüren golleri Stoch ve Kjaer attı.

25 Kasım 2016 01:15

UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanarak A grubunda 10 puanla grupta ilk sırada yer aldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü oyuna sonradan giren Miroslav Stoch kaydetti. Slovak oyuncu uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçta skoru belirleyen isim savunmacı Simon Kjaer oldu. Danimarkalı milli oyuncu 67. dakikada Alper Potuk'un ortasına yaptığı güzel kafa vuruşuyla durumu 2-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi. Kjaer 1-1 sona eren Ukrayna'daki ilk maçta da Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 90+5'te atmıştı.

Ukrayna ekibinde Eduard Sobol 90+2'nci dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı-kanaryalar bu galibiyetle Avrupa kupalarında kendi sahasında oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmış oldu. Zorya karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle Fenerbahçe evinde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik almış oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve A grubunda ilk sırada yer alıd. Zorya Luhansk 2 puanla son sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler gruptaki son maçını 8 Aralık'ta Feyenoord deplasmanında oynayacak. Zorya ise Manchester City'yi konuk edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, UÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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