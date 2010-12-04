-FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNDE İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Kardemir Karabükspor'u yenerek, zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, lige bu sezon çıkmasına karşın aldığı sonuçlarla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'u saha ve seyircisi önünde yenerek, dün Bucaspor'u 2-0'lık sonuçla geçip puanını 36'ya çıkaran lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını yeniden 6'ya indirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, ligde 14. hafta sonunda 27 puanla 4. sırada yer alırken, Kardemir Karabükspor ise 21 puanla 7. sırada bulunuyor. -EMRE VE LUGANO TAKIMA DÖNÜYOR- Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Emre ve Lugano'nun yarın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligin 11. haftasında, 6 Kasım'da Eskişehirspor maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Emre, yaklaşık 1 ay sonra Kardemir Karabükspor maçında forma giyecek. Hafta başından beri takımla birlikte çalışan Emre'nin Kardemir Karabükspor maçında takıma dönmesiyle birlikte, son iki haftadır ilk 11'de forma giyen Gökay, yedekler arasında yer alacak. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 3 maçlık kırmızı kart cezası bitmesine karşın sol arka alt adalesinde zorlanma nedeniyle oynayamayan Lugano da Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'deki yerine dönecek. Fenerbahçe'de tedavileri süren Özer ve Güiza, Kardemir Karabükspor maçında oynayamayacak. -EMRE, CANER VE GÖKHAN GÖNÜL, CEZA SINIRINDA- Fenerbahçe'de Kardemir Karabükspor maçı öncesi Emre, Caner ve Gökhan Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan Emre, Caner ve Gökhan Gönül, yarınki maçta sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler ve ligin 16. haftasında yapılacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. -İSTANBUL'DA MAÇ KAYBETMİYOR- Kardemir Karabükspor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da yaptığı lig maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon İstanbul'da yaptığı maçlarda başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ligde İstanbul'da yaptığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İstanbul'da 6 maçını farklı skorlarla kazanan Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenerken, sadece ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. İstanbul'daki 9 maçta rakip filelere 28 gol atan Fenerbahçe, İstanbul dışında yaptığı 5 lig maçında ise 8 gol atabildi. Bu sezon İstanbul dışında ise 5 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. -MUHTEMEL 11- Fenerbahçe'nin yarınki maça şu 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan, Gökhan Gönül, Yobo, Lugano, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Stoch, Alex, Niang. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bünyamin Gezer yönetecek.