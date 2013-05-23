Fenerbahçe Ziegler ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe kulübü, sezonu kiralık olarak sarı-lacivertli takımda tamamlayan Reto Ziegler ile yollarını ayırdı. KAP'a bildirimde bulunan kulüp borsaya yapılan açıklamada, '01.02.2013 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında 2012-2013 sezonunun kalan süresi için geçici transfer edildiği belirtilen Reto Ziegler'in sözleşmesi sona ermiştir' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, futbol takımında kiralık statüsünde görev yapan Ziegler’in, gelecek sezonun kadro planlaması içinde yer almayacağı belirtilerek, "Ziegler’e kulübümüze yaptığı eşsiz katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe ailesi seni unutmayacak Reto Ziegler" denildi.

Milliyet'de yer alan habere göre, Sarı-lacivertli kulüpte 2011-2012 sezonunda da kiralık olarak forma giyen İsviçreli futbolcu, 2012-2013 sezonunda ise ara transfer döneminde yine kiralanmıştı.