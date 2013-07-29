Fenerbahçe yönetiminden taraftara uyarı

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki taraftar ve saha olayları nedeniyle kulübün Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kaldığını belirterek, sarı-lacivertli taraftarlardan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla oynayacakları maçlarda her türlü olaydan uzak durmalarını istedi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz sezon yarı finale uzanan Avrupa'daki başarımızda, taraftar ve saha olayları nedeniyle takımımız iki önemli karşılaşmada seyircisiz oynama cezası nedeniyle sahaya taraftarımızdan yoksun çıkmış, kulübümüz ise aynı nedenle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kalmıştı. İç saha maçların yanı sıra deplasmanda konuk takım statüsünde olduğumuz maçlarda dahi stada meşale sokulması, meşale yakılması ve sahaya atılması, sahte bilet gibi kural dışı davranışlar nedeniyle kulübümüzün aldığı 1 yıl men cezası sizlerin de bildiğiniz üzere ertelenmişti. Bu bağlamda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibimiz Red Bull Salzburg ile oynayacağımız maçlar azami önem taşımaktadır. Taraftarımızdan beklentimiz, Salzburg ile oynayacağımız maçlar sırasında, bu durumu bir an olsun aklından çıkartmaksızın bu sorumluluğu tribünde yer alan diğer renktaşlarımızla da paylaşması, her tür saha ve taraftar olayından kaçınmasıdır. Bu sorumluluk ve bilinçle takımımızı maçın son düdüğüne kadar destekleyecek taraftarlarımıza teşekkür ederiz."