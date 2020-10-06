Fenerbahçe yönetiminden Serdar Aziz'e indirim resti!

Fenerbahçe’de transferin son gününde takım bulamayan Serdar Aziz’in, 2.2 milyon Euro’luk maaşını 1.5 milyon Euro’nun altına indirmediği sürece sezonun geri kalan kısmında kadroya giremeyeceği öğrenildi.

Yönetim, Erol Bulut'un kadroda düşünmediği ve 2.2 milyon Euro'luk maaşını 1.5 milyon Euro'ya düşürmeyen Serdar Aziz'i gözden çıkardı.



Fanatik'in haberine göre; yüksek ücret talebi nedeniyle Beşiktaş ve Başakşehir'le de anlaşamayan milli stoper, takımdaki 4. stoper konumuna düştü. Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Serdar, bu tavrını sürdürmesi halinde kadroya giremeyecek.

Teknik patron Erol Bulut, defansın ortasında Lemos ile Tisserand'a, 3. stoper olarak ise son haftalarda antrenmanlarda sergilediği performansla dikkatini çeken Sadık'a görev vermeyi düşünüyor.





