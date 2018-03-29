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Spor

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonu 6 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı!

Listenin ilk sırasında Ozan Tufan yer alıyor

29 Mart 2018 17:51

Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda 6 yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda büyük bir değişime gidecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle;

Ozan Tufan

Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.

Janssen

Kiralık olarak Tottenham takımında kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu sezon sonu eski takımına geri dönecek.

Luis Neto

Savunmaya takviye olarak sezon başında Zenit takımından kiralık olarak kadroya katılan Luis Neto da beklenenin altında kaldı. Sezon sonu o da Hollandalı gibi eski takımına geri gönderilecek.

Kameni

Volkan Demirel'in yerine transfer edildi ancak çıktığı karşılaşmalarda beklenen performansı sergileyemedi. Kameni ile de sezon sonu yollar ayrılacak ve yerine genç, umut vaat eden bir isim transfer edilecek.

Eljif Elmas

Büyük umutlarla transfer edilen genç isim son olarak Beşiktaş genç takımıyla yapılan maçta rakibine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Gelişmesi ve olgunlaşması için kiralık gönderilecek.

Valbuena

Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın da iyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor.

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