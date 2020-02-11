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Spor

Fenerbahçe yönetimi, Kulüpler Birliği toplantısına katılmadı

11 Şubat 2020 15:07

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'da başladı. Fenerbahçe Kulübü'nde başkan Ali Koç ve yönetimden toplantıya katılım gösterilmedi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. 12.00'de başlayan toplantıya Süper Lig başkanlarının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı.

Toplantıya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerinin de başkanları iştirak ederken, Fenerbahçe kulübünden katılım olmaması dikkatlerden kaçmadı. Başkan Ali Koç’un son dönemde yaşananlar ile ilgili tepkili olduğu ve toplantıya katılmama kararı aldığı belirtildi.

TFF-Kulüpler Birliği Toplantısı’nda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti.

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