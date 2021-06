Fenerbahçe yöneticisi Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a: Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri kamuoyunun

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamalarıyla ilgili, "Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun" diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın dün yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Açıklamalarla ilgili konuşan Sipahioğlu, "Sezon başından beri başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip, tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları, her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır. Tıpkı derbi maçı hakeminin başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi. Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun" diye konuştu.

